В Самаре не было превышения вредных веществ после пожара на мазутном озере

САМАРА, 18 авг – РИА Новости. Превышения вредных веществ в воздухе после пожара на мазутном озере в Самаре не выявлено, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.

Ранее в воскресенье ведомство сообщило о возгорании мазутного озера в Самаре в районе СНТ "Авиатор" на площади 800 квадратных метров. Позже в ГУМЧС уточнили, что, по уточненным данным, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 15.35 (14.35 мск). По информации ведомства, никто не пострадал.