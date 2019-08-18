В Новосибирске локализовали пожар в ресторане

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара

КРАСНОЯРСК, 18 авг - РИА Новости. Пожар в ресторане в центре Новосибирска локализован, сообщается на сайте управления МЧС по Новосибирской области.

Горящее здание располагается в месте плотной застройки, но пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние строения.

"Пожар в ресторане в Центральном районе Новосибирска локализован", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, возгорание локализовано на площади 161 квадратный метр.

Ранее сообщалось, что вечером в ресторане на улице Чаплыгина в Центральном районе Новосибирска загорелся третий мансардный этаж здания. До прибытия пожарных из ресторана эвакуировались 40 человек. Пострадавших нет. Рядом с горящим зданием дежурят медики. Спасатели сообщили, что это обычная практика для такого рода пожаров.