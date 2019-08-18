СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Следственный комитет Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

На кадрах видно, как следователи осматривают место происшествия.

Ранее в одном из домов в селе Патрикеево нашли тела пяти человек: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти

Позднее возле вышки сотовой связи вблизи села обнаружили труп родственника погибших – 16-летнего юноши. По предварительной версии, он топором убил семью, затем покончил с собой.

По информации телеканала РЕН ТВ, накануне случившегося молодой человек оставил другу голосовое сообщение с жалобами на членов своей семьи.

Предполагаемый убийца мог страдать шизофренией, сообщил представитель региональной прокуратуры. По его словам, школьник учился на "отлично".

Подросток оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что решил уйти из жизни и забрать родственников с собой.