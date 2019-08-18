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РИА Новости

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

17:19 18.08.2019 (обновлено: 19:14 18.08.2019)
70209
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
На кадрах видно, как следователи осматривают место происшествия.
Ранее в одном из домов в селе Патрикеево нашли тела пяти человек: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти
Позднее возле вышки сотовой связи вблизи села обнаружили труп родственника погибших – 16-летнего юноши. По предварительной версии, он топором убил семью, затем покончил с собой.
Автомобиль полиции
Вчера, 16:25РИА Новости
Одноклассница рассказала об убившем семью в Ульяновской области подростке
По информации телеканала РЕН ТВ, накануне случившегося молодой человек оставил другу голосовое сообщение с жалобами на членов своей семьи.
Предполагаемый убийца мог страдать шизофренией, сообщил представитель региональной прокуратуры. По его словам, школьник учился на "отлично".
Подросток оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что решил уйти из жизни и забрать родственников с собой.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Полиция
Вчера, 15:22РИА Новости
Громкие случаи массовых убийств в России в 2010-2019 годах
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Убийство семьи под УльяновскомУльяновская областьПроисшествия
Популярные комментарии
"Предполагаемый убийца мог страдать шизофренией, сообщил представитель региональной прокуратуры." Странно, не кажется ли? 1. Есть (были) родители 2. Есть прокуратура 3. Есть милиция/полиция 3.1. Сколько там инспекторов ПДН 4. Есть врачи 4.1. В том числе: 4.1.1. Психушки 4.1.2. Всякие психологи 4.1.3. Психиатры 5. Органы опеки Все есть, а такое происходит. Может вся выше перечисленная толпа неэффективна? Кроме п.4.
18 августа, 17:55
Артём Иванов
4400114
И американцы
18 августа, 18:03
Артём Иванов
16120013
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