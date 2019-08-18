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РИА Новости

Иранский танкер Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье

17:10 18.08.2019
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© AP Photo / Marcos MorenoНефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
© AP Photo / Marcos Moreno
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
"Ожидается, что судно отправится сегодня вечером, когда в Гибралтар прибудут две специальные инженерные группы …", - сообщил посол в Twitter.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
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