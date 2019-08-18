В Новосибирске люди самостоятельно эвакуировались из горящего ресторана

КРАСНОЯРСК, 18 авг - РИА Новости. Несколько десятков человек самостоятельно эвакуировались из горящего ресторана в центре Новосибирска, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Новосибирской области.

"До прибытия пожарных из ресторана эвакуировались 40 человек. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.