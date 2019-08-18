В Новосибирске люди самостоятельно эвакуировались из горящего ресторана

КРАСНОЯРСК, 18 авг - РИА Новости. Несколько десятков человек самостоятельно эвакуировались из горящего ресторана в центре Новосибирска, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Новосибирской области.
"До прибытия пожарных из ресторана эвакуировались 40 человек. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
8 августа 2018, 09:53РИА НовостиВ Уфе из-за пожара эвакуировали более 30 посетителей ресторана
Ранее сообщалось, что вечером в ресторане на улице Чаплыгина в Центральном районе Новосибирска загорелся третий мансардный этаж здания. На тушении работает 12 единиц техники и 42 пожарных. Информация о площади возгорания уточняется.