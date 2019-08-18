В центре Новосибирска загорелся ресторан

КРАСНОЯРСК, 18 авг - РИА Новости. Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.

"В 19.38 (15.38 мск) поступило сообщение о пожаре в ресторане на улице Чаплыгина в Центральном районе Новосибирска. Горит третий (мансардный) этаж здания", - говорится в сообщении.