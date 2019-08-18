Под Волгоградом мужчина и двухлетний ребенок погибли в ДТП

ВОЛГОГРАД, 18 авг – РИА Новости. Водитель под Волгоградом выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, погибла его двухлетняя дочь, во второй машине погиб сидевший за рулем отец семьи, еще пять человек пострадали, включая двух детей, сообщил журналистам представитель управления МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

По информации полиции, в воскресенье около 15.00 (14.00 мск) на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области автомобиль Kia Rio выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus.