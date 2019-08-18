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РИА Новости

Под Волгоградом мужчина и двухлетний ребенок погибли в ДТП

16:45 18.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 18 авг – РИА Новости. Водитель под Волгоградом выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, погибла его двухлетняя дочь, во второй машине погиб сидевший за рулем отец семьи, еще пять человек пострадали, включая двух детей, сообщил журналистам представитель управления МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.
По информации полиции, в воскресенье около 15.00 (14.00 мск) на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области автомобиль Kia Rio выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus.
"В Ford погиб водитель 1982 года рождения, его супруга и двое детей - пяти и трех лет - пострадали. В Kia водитель и его жена 1993 года рождения получили (травмы) и доставлены в больницу, их двухлетняя дочь погибла", - сообщил Корнаухов.
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