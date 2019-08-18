После ДТП в Москве, в котором погиб полицейский, завели уголовное дело

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП на юго-западе Москвы, в результате которого погиб сотрудник полиции, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова.

По данным следствия, днем 18 августа на Севастопольском проспекте служебный автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии один сотрудник полиции скончался на месте происшествия, еще один с травмами госпитализирован.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника полиции в результате ДТП на юго-западе столицы с участием служебного автомобиля по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.