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РИА Новости

Open Arms отказалась от предложения Испании принять судно с мигрантами

16:39 18.08.2019
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© AP Photo / Olmo CalvoЛодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море
© AP Photo / Olmo Calvo
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море. Архивное фото
РИМ/МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Испанская неправительственная организация Proactiva Open Arms, которая спасает мигрантов в море, отказалась от предложения Мадрида предоставить порт судну с мигрантами, которое отказывается принимать Италия.
На борту Open Arms, стоящего сейчас у берегов итальянского острова Лампедуза, 107 мигрантов и 19 членов экипажа. В заявлении кабинета министров Испании говорится, что решение предоставить судну порт Альхесираса было принято "из-за чрезвычайной ситуации на борту после двух недель навигации". Узнав, что судно может отправиться в Испанию, дорога до которой займет несколько дней, несколько мигрантов бросились в воду, чтобы добраться до итальянского берега вплавь.
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"После 26 дней миссии, 17 дней ожидания со 134 людьми на борту, судебного решения в нашу пользу и шести стран, которые готовы принять судно, вы хотите, чтобы мы плыли 950 миль, еще пять дней в Альхесирас, самый дальний порт в Средиземном море, притом что ситуация на борту невыносима", - написал в Twitter Оскар Кампс, основатель Proactiva Open Arms.
В субботу итальянские власти разрешили сойти на берег 27 несовершеннолетним мигрантам после того, как вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в письме уступил просьбе главе правительства страны Джузеппе Конте. Позднее Сальвини сообщил, что восемь из спасённых оказались старше 18 лет.
О готовности принять участие в распределении мигрантов ранее сообщили Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург.
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