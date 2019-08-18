Open Arms отказалась от предложения Испании принять судно с мигрантами

На борту Open Arms, стоящего сейчас у берегов итальянского острова Лампедуза, 107 мигрантов и 19 членов экипажа. В заявлении кабинета министров Испании говорится, что решение предоставить судну порт Альхесираса было принято "из-за чрезвычайной ситуации на борту после двух недель навигации". Узнав, что судно может отправиться в Испанию, дорога до которой займет несколько дней, несколько мигрантов бросились в воду, чтобы добраться до итальянского берега вплавь.