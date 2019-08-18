Глава партии Зеленского не верит в быстрое завершение конфликта в Донбассе

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что жители Украины ждут от нынешних властей скорейшего завершения конфликта в Донбассе, но для этого предстоит пройти большой путь.
"Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", — сказал он в интервью изданию "Новое время".
В начале августа Разумков говорил о том, что мир в Донбассе — одна из ключевых проблем на Украине. Для урегулирования конфликта, по его словам, необходим "комплекс мер" — дипломатические усилия, "санкционное давление" и решение проблем во внутренней политике.
Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский не раз обещал остановить войну в Донбассе, однако с приходом к власти кардинально изменил риторику и стал призывать к "жестким ответам на провокации". Так, в начале июля он поручил начальнику Генштаба усилить активность силовиков в зоне конфликта.
Добиваться прекращения огня новый глава государства намерен только на дипломатическом уровне. Конкретных шагов по урегулированию с момента инаугурации он так и не предложил.
С 21 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, но оно не продержалось и сутки. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявляют о значительном обострении ситуации на линии соприкосновения.
12 августа, 19:51Сказано в эфире - Радио SputnikЭкс-депутат Рады назвал тех, что готов "подставить" Зеленского в ДонбассеКиев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе и усилил обстрелы ДНР, заявили в Донецке. Депутат Верховной рады III-VII созывов Александр Голуб в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения.