Глава партии Зеленского не верит в быстрое завершение конфликта в Донбассе

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что жители Украины ждут от нынешних властей скорейшего завершения конфликта в Донбассе, но для этого предстоит пройти большой путь.

"Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", — сказал он в интервью изданию "Новое время"

В начале августа Разумков говорил о том, что мир в Донбассе — одна из ключевых проблем на Украине. Для урегулирования конфликта, по его словам, необходим "комплекс мер" — дипломатические усилия, "санкционное давление" и решение проблем во внутренней политике.

Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский не раз обещал остановить войну в Донбассе, однако с приходом к власти кардинально изменил риторику и стал призывать к "жестким ответам на провокации". Так, в начале июля он поручил начальнику Генштаба усилить активность силовиков в зоне конфликта.

Добиваться прекращения огня новый глава государства намерен только на дипломатическом уровне. Конкретных шагов по урегулированию с момента инаугурации он так и не предложил.