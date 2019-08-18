МИД Ирана резко раскритиковал действия США на северо-востоке Сирии

ТЕГЕРАН, 18 авг – РИА Новости. Иран обеспокоен созданием США зоны безопасности на северо-востоке Сирии, действия США являются посягательством на территориальную целостность и суверенитет САР, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Поведение США на северо-востоке Сирии является открытым посягательством на суверенитет и территориальную целостность Сирии и идут вразрез с принципами международного права и устава ООН", - сказал Мусави, чьи слова были опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.