Одноклассница рассказала об убившем семью в Ульяновской области подростке

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Одноклассница подростка, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, Одноклассница подростка, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказала "360" о его характере.

По ее словам, молодой человек отличался дружелюбностью и отлично учился. В свободное время он играл в компьютер, сказала девушка.

"Он был очень тихий, спокойный, я не верю, что он мог так сделать. Семья его очень любила, все члены семьи — хорошие люди. Ничего плохого о них сказать не могу", — рассказала школьница.

Она также опровергла предположение о том, что юноша мог пойти на убийство из-за проблем в личной жизни.

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По ее словам, молодой человек не был ни в кого влюблен.

"Он сделал это из-за того, что мама якобы унижала, а близнецов он не любил. Бабушку и дедушку убил из жалости", — уточнила она.

Убийство в Патрикеево

Сегодня утром в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области обнаружили тела пяти человек с признаками насильственной смерти: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей.

Позже возле вышки сотовой связи неподалеку от села нашли еще одно тело — 16-летнего подростка из той же семьи. По предварительной версии, он зарубил топором родственников, а затем покончил с собой.

По данным РЕН ТВ, накануне происшествия юноша оставил другу голосовое сообщение с жалобами на родных.

Как рассказал представитель региональной прокуратуры, молодой человек мог страдать шизофренией. Он оставил предсмертную записку, в которой заявил, что решил умереть и забрать семью с собой.