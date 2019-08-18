В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Военнослужащие 30 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины обстреляли район населенного пункт Нижнее Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Вооружённые формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики. Сегодня в 13.30 (совпадает с мск.) боевики 30 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины… подвергли обстрелу из вооружения БМП район населенного пункта Нижнее Лозовое", - заявил Осадчий.
Он призвал международные организации оказать давление на украинских силовиков, чтобы сохранить достигнутое перемирия.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru