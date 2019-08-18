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РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков

16:22 18.08.2019
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© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦККОбстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019
Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019
© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК
Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Военнослужащие 30 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины обстреляли район населенного пункт Нижнее Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
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Окраины Горловки и Донецка обстреляли ВСУ, заявили в ДНР
"Вооружённые формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики. Сегодня в 13.30 (совпадает с мск.) боевики 30 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины… подвергли обстрелу из вооружения БМП район населенного пункта Нижнее Лозовое", - заявил Осадчий.
Он призвал международные организации оказать давление на украинских силовиков, чтобы сохранить достигнутое перемирия.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
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