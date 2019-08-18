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РИА Новости

Экс-министры внутренних дел Эстонии призвали главу МВД подать в отставку

16:12 18.08.2019
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CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
Порт Таллина. Архивное фото
ТАЛЛИН, 18 авг - РИА Новости. Семь бывших министров внутренних дел Эстонии призвали нынешнего главу МВД, лидера Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме подать в отставку в связи со скандалом вокруг главы эстонской полиции Эльмара Вахера, которого Хельме пытался отстранить от должности без согласования с премьером и правительством.
В заявлении экс-министров, которое в воскресенье опубликовали местные СМИ, говорится, что последние действия и заявления Марта Хельме и его сына и однопартийца министра финансов Мартина Хельма наносят ущерб репутации и безопасности Эстонии.
Эдгар Сависаар
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"Попытка заставить уйти в отставку главу полиции и пограничной службы, используя методы немецких или советских следственных органов 1930-х годов, неприемлема. Поступите как государственный деятель и уйдите с поста министра внутренних дел, чтобы послать ясный сигнал, что вышеописанное поведение не является новой нормой в Эстонии", - призывают экс-министры.
Скандал вспыхнул в четверг, когда находящийся в отпуске глава МВД попытался отправить Вахера в отставку в связи с утратой доверия, заявив, что с пятницы временно отстраняет его от работы. Министр добавил, что в отношении главы полиции начато дисциплинарное производство.
Глава Минфина, замещающий своего отца во время его отпуска, предложил начальнику полиции написать заявление об отставке. Сместить Вахера с занимаемой должности не удалось, поскольку назначать и увольнять генерального директора департамента полиции и погранохраны может только правительство.
Поводом для недовольства главы МВД послужило уведомление, в котором руководство департамента полиции и погранохраны предупредило сотрудников о возможных сокращениях в связи с урезанием бюджета. Хельме обвинил Вахера во лжи, заявив, что никаких сокращений и урезаний зарплаты в полиции не предвидится.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил в субботу, что считает недопустимыми действия главы МВД и министра финансов. По его словам, министры извинились и признали, что необходимы усилия всех сторон, чтобы восстановить нормальные трудовые отношения между главой МВД и начальником полиции.
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Юри РатасЭльмар ВахерМарт ХельмеЭстонияТаллинВ мире
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