Экс-министры внутренних дел Эстонии призвали главу МВД подать в отставку

ТАЛЛИН, 18 авг - РИА Новости. Семь бывших министров внутренних дел Эстонии призвали нынешнего главу МВД, лидера Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме подать в отставку в связи со скандалом вокруг главы эстонской полиции Эльмара Вахера, которого Хельме пытался отстранить от должности без согласования с премьером и правительством.

В заявлении экс-министров, которое в воскресенье опубликовали местные СМИ, говорится, что последние действия и заявления Марта Хельме и его сына и однопартийца министра финансов Мартина Хельма наносят ущерб репутации и безопасности Эстонии.

"Попытка заставить уйти в отставку главу полиции и пограничной службы, используя методы немецких или советских следственных органов 1930-х годов, неприемлема. Поступите как государственный деятель и уйдите с поста министра внутренних дел, чтобы послать ясный сигнал, что вышеописанное поведение не является новой нормой в Эстонии", - призывают экс-министры.

Скандал вспыхнул в четверг, когда находящийся в отпуске глава МВД попытался отправить Вахера в отставку в связи с утратой доверия, заявив, что с пятницы временно отстраняет его от работы. Министр добавил, что в отношении главы полиции начато дисциплинарное производство.

Глава Минфина, замещающий своего отца во время его отпуска, предложил начальнику полиции написать заявление об отставке. Сместить Вахера с занимаемой должности не удалось, поскольку назначать и увольнять генерального директора департамента полиции и погранохраны может только правительство.

Поводом для недовольства главы МВД послужило уведомление, в котором руководство департамента полиции и погранохраны предупредило сотрудников о возможных сокращениях в связи с урезанием бюджета. Хельме обвинил Вахера во лжи, заявив, что никаких сокращений и урезаний зарплаты в полиции не предвидится.