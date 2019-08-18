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РИА Новости

В Москве мужчина привязал собаку к едущей машине

16:08 18.08.2019 (обновлено: 19:04 18.08.2019)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Москве очевидцы сняли на видео легковое авто, за которым бежала привязанная собака. Ролик опубликован в социальной сети "ВКонтакте".
По сведениям РЕН ТВ, инцидент произошел на 37-м километре Киевского шоссе. На кадрах видно, как обессилевший пес породы алабай идет сбоку от машины. Автомобилисты попытались заблокировать водителя. Вначале он отказался отдавать животное, но потом сбежал с места происшествия, бросив на шоссе машину и алабая.
Позже мужчина заявил, что собака принадлежит его другу. По его словам, питомец повредил лапу и стал вести себя агрессивно, когда он попытался посадить его в машину. В итоге водитель решил привязать пса к автомобилю.
По факту инцидента проводится проверка. Собаку взяли к себе зоозащитники.
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