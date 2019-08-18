Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну. Об этом он написал в Instagram . Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну. Об этом он написал в

По словам Разина, он планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы. Однако, утверждает продюсер, он не может въехать на Украину по решению бывшего президента Петра Порошенко.

"Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать проведать Нину", — написал Разин.

В июне прошлого года Нину Кирсо нашли без сознания в ее доме в Полтаве. Певица перенесла инсульт и с тех пор находится в коме.