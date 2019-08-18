Из-за пожаров на Канарах эвакуировали более четырех тысяч человек

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более четырех тысяч жителей 40 населенных пунктов были эвакуированы из-за природного пожара на острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, говорится в с заявлении, опубликованном на сайте правительства региона.

"На данный момент пришлось выселить около 40 населенных пунктов разных муниципалитетов, чье население, согласно переписи, насчитывает более четырех тысяч человек", - говорится в заявлении.

"Ситуация с пожаром остается сложной из-за погодных условий, безопасность людей является приоритетом", - говорится в сообщении службы спасения Канарских островов в Twitter.

Огонь продолжает распространяться и затронул уже около 1700 гектаров.