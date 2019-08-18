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РИА Новости

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

15:44 18.08.2019 (обновлено: 17:04 18.08.2019)
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© REUTERS / Jon NazcaНефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
© REUTERS / Jon Nazca
ЛОНДОН, 18 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны.
Согласно документу, сфера применения законодательства ЕС уже, чем в США, и оснований для дальнейшего задержания судна нет.

"Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых против Ирана в ЕС и США", — пояснили в правительстве Гибралтара.

Инцидент с Grace 1

В начале июля власти британского Гибралтара заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Пятнадцатого августа танкер освободили.
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В Иране освобождение танкера Grace 1 в Гибралтаре назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
На следующий день суд США выдал ордер на задержание Grace 1. По данным американского Минюста, танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением американских законов "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), о банковском мошенничестве и об отмывании денег, а также на основании закона о конфискации за деятельность, связанную с терроризмом.
США утверждали, что танкер перевозил в Сирию нефть из Ирана в интересах "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), который Вашингтон объявил террористической организацией.
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
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ГибралтарИранСШАВ мире
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18 августа, 16:22
NNikki_5519
10920002
Совсем Европа от рук отбилась! Указивки начальника не исполняет..
18 августа, 16:01
Алексей Алекс
30601002
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