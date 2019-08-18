Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

ЛОНДОН, 18 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны.

Согласно документу, сфера применения законодательства ЕС уже, чем в США, и оснований для дальнейшего задержания судна нет.

"Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых против Ирана в ЕС и США", — пояснили в правительстве Гибралтара.

Инцидент с Grace 1

В начале июля власти британского Гибралтара заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Пятнадцатого августа танкер освободили.

В Иране освобождение танкера Grace 1 в Гибралтаре назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

На следующий день суд США выдал ордер на задержание Grace 1. По данным американского Минюста, танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением американских законов "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), о банковском мошенничестве и об отмывании денег, а также на основании закона о конфискации за деятельность, связанную с терроризмом.