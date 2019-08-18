Мартин Фриман назвал условие появления пятого сезона "Шерлока"

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Мартин Фриман . Мартин Фриман высказал свое мнение о возможности продолжения сериала "Шерлок" в интервью изданию Collider.

По словам актера, этот вопрос поднимается крайне редко. Он назвал проект "грандиозным мировым хитом, о котором создатели и не мечтали" и сказал, что сценаристам Стивену Моффату и Марку Гатиссу придется придумать что-то особенное, чтобы сериал возобновили.

"Если это и правда будет содержательно и интересно, то все участники проекта будут только рады. Мне всегда этот сериал казался настоящим событием, и если мы будем продолжать, нам нужно что-то достойное. Мы не можем вернуться с чем-то просто хорошим", - сказал Фриман.

Актер рассказал, что сейчас все создатели шоу заняты: Камбербэтч в следующем году снимется в сиквеле "Доктора Стрэнджа", Моффат и Гатисс запускают новый сериал о "Дракуле".