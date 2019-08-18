В Гонконге протестующие окружили комплекс правительственных зданий

ГОНКОНГ, 18 авг - РИА Новости. Огромная толпа демонстрантов в Гонконге окружила комплекс правительственных зданий в районе Адмиралтейство, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты оккупировали мост напротив зданий, выкрикивают оскорбления в адрес полиции, светят лазерами в здание законодательного собрания.
Полиция пока не делает попыток их разогнать. Здание заксобрания огорожено двухметровыми барьерами.
В Гонконге уже 11-ю неделю продолжаются массовые протесты. Демонстрации начались из-за поправок, которые в случае принятия позволят властям выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально протесты были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
В воскресенье началась очередная массовая акция протеста. Ее организаторам разрешили провести только демонстрацию в парке Виктория, однако многотысячная толпа, несмотря на запрет полиции и проливной дождь, отправилась на несанкционированный марш.