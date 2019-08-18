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РИА Новости

В Гонконге протестующие окружили комплекс правительственных зданий

15:34 18.08.2019 (обновлено: 16:23 18.08.2019)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
ГОНКОНГ, 18 авг - РИА Новости. Огромная толпа демонстрантов в Гонконге окружила комплекс правительственных зданий в районе Адмиралтейство, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты оккупировали мост напротив зданий, выкрикивают оскорбления в адрес полиции, светят лазерами в здание законодательного собрания.
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Полиция пока не делает попыток их разогнать. Здание заксобрания огорожено двухметровыми барьерами.
В Гонконге уже 11-ю неделю продолжаются массовые протесты. Демонстрации начались из-за поправок, которые в случае принятия позволят властям выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально протесты были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
В воскресенье началась очередная массовая акция протеста. Ее организаторам разрешили провести только демонстрацию в парке Виктория, однако многотысячная толпа, несмотря на запрет полиции и проливной дождь, отправилась на несанкционированный марш.
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
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