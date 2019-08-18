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РИА Новости

Умер бывший гендиректор Продовольственной организации ООН Жак Диуф

15:31 18.08.2019 (обновлено: 15:41 18.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Соловский Бывший генеральный директор ФАО Жак Диуф (Jacques Diouf)
Бывший генеральный директор ФАО Жак Диуф (Jacques Diouf)
© РИА Новости / Александр Соловский
РИМ, 18 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф скончался в субботу на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба этой международной организации, штаб-квартира которой находится в Риме.
Новый гендир ФАО Цюй Дунъюй, приступивший к исполнению своих обязанностей 1 августа, выразил соболезнования с связи с кончиной известного сенегальского политика, возглавлявшего ФАО в 1994-2011 годах. Он назвал своего предшественника "неутомимым борцом с нищетой, голодом и неполноценным питанием".
"От имени всего коллектива ФАО позвольте мне выразить наши соболезнования родным Жака Диуфа, который отдал немало времени, страсти и опыта делу искоренения голода в мире", - заявил Цюй Дунъюй.
По окончании мандата гендира ФАО Диуф работал советником президентов Сенегала и Гвинеи. В 2014 году он стал специальным послом ФАО по Сахелю и Африканскому рогу.
Память об усилиях Диуфа в борьбе с голодом на планете увековечена в премии ФАО его имени, которая ежегодно присуждается за наибольший вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности.
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ФАОООНГвинеяВ мире
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