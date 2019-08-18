Умер бывший гендиректор Продовольственной организации ООН Жак Диуф

РИМ, 18 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф скончался в субботу на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба этой международной организации, штаб-квартира которой находится в Риме.

Новый гендир ФАО Цюй Дунъюй, приступивший к исполнению своих обязанностей 1 августа, выразил соболезнования с связи с кончиной известного сенегальского политика, возглавлявшего ФАО в 1994-2011 годах. Он назвал своего предшественника "неутомимым борцом с нищетой, голодом и неполноценным питанием".

"От имени всего коллектива ФАО позвольте мне выразить наши соболезнования родным Жака Диуфа, который отдал немало времени, страсти и опыта делу искоренения голода в мире", - заявил Цюй Дунъюй.

По окончании мандата гендира ФАО Диуф работал советником президентов Сенегала и Гвинеи. В 2014 году он стал специальным послом ФАО по Сахелю и Африканскому рогу.