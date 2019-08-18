Создатели "Инстинкта" не будут снимать третий сезон

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Канал CBS принял решение не снимать продолжение "Инстинкта" после двух сезонов, сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на сообщение одного из режиссеров сериала Майкла Ройча.
"Мне очень жаль, но канал не будет продлевать "Инстинкт" на третий сезон Последняя серия выйдет 25 августа", - сообщил он в своем Твиттере.
Создатель проекта поблагодарил съемочную группу, актеров, сценаристов, продюсеров и всех, кто помогал в создании шоу, а также поклонников за "преданность и отличный вкус".
В сериале бывший агент ЦРУ Дилан Рейнхарт (Алан Камминг), ставший профессором и писателем, помогает детективу Лиззи Нидам (Бояна Новакович) поймать серийного убийцу.
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