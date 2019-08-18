В Россию впервые за 230 лет привезли портрет Екатерины II кисти Левицкого

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. В Екатерининском зале Большого дворца музея-заповедника "Царицыно" открывается выставка одной картины. В экспозиции - портрет Екатерины II кисти русского живописца Дмитрия Левицкого, говорится в сообщении Мальтийского управления по туризму.

Эту картину 230 лет назад императрица подарила великому магистру Мальтийского ордена, и ни разу за все это время она не возвращалась в Россию. Портрет украшает Посольский зал Дворца гроссмейстеров в Валлетте, столицы Мальты.

Екатерина II изображена "в войсковом одеянии": на шее — золотая цепь ордена Андрея Первозванного, через правое плечо проходит черно-коричневая лента, на груди — ромбовидная звезда ордена Святого Георгия I степени, учрежденного императрицей 250 лет назад.

"Специально для выставки в "Царицыне" мальтийские мастера отреставрировали портрет — зрители смогут увидеть его таким, каким видели современники Екатерины II", - говорится в сообщении.

© Фото : Steven Psalia/ предоставлено Мальтийским управлением по туризму Реставрация портрета Екатерины II кисти русского живописца Дмитрия Левицкого, постоянно хранящегося во Дворце гроссмейстеров в Валлетте на острове Мальта © Фото : Steven Psalia/ предоставлено Мальтийским управлением по туризму Реставрация портрета Екатерины II кисти русского живописца Дмитрия Левицкого, постоянно хранящегося во Дворце гроссмейстеров в Валлетте на острове Мальта

2019 год в музее-заповеднике "Царицыно" объявлен годом Екатерины II. Экспозиция - кульминация праздничных мероприятий по случаю 290-летия со дня ее рождения.