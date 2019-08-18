В Россию впервые за 230 лет привезли портрет Екатерины II кисти Левицкого

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. В Екатерининском зале Большого дворца музея-заповедника "Царицыно" открывается выставка одной картины. В экспозиции - портрет Екатерины II кисти русского живописца Дмитрия Левицкого, говорится в сообщении Мальтийского управления по туризму.
Эту картину 230 лет назад императрица подарила великому магистру Мальтийского ордена, и ни разу за все это время она не возвращалась в Россию. Портрет украшает Посольский зал Дворца гроссмейстеров в Валлетте, столицы Мальты.
Екатерина II изображена "в войсковом одеянии": на шее — золотая цепь ордена Андрея Первозванного, через правое плечо проходит черно-коричневая лента, на груди — ромбовидная звезда ордена Святого Георгия I степени, учрежденного императрицей 250 лет назад.
"Специально для выставки в "Царицыне" мальтийские мастера отреставрировали портрет — зрители смогут увидеть его таким, каким видели современники Екатерины II", - говорится в сообщении.
© Фото : Steven Psalia/ предоставлено Мальтийским управлением по туризмуРеставрация портрета Екатерины II кисти русского живописца Дмитрия Левицкого, постоянно хранящегося во Дворце гроссмейстеров в Валлетте на острове Мальта
© Фото : Steven Psalia/ предоставлено Мальтийским управлением по туризму
Реставрация портрета Екатерины II кисти русского живописца Дмитрия Левицкого, постоянно хранящегося во Дворце гроссмейстеров в Валлетте на острове Мальта
2019 год в музее-заповеднике "Царицыно" объявлен годом Екатерины II. Экспозиция - кульминация праздничных мероприятий по случаю 290-летия со дня ее рождения.
Портрет можно будет увидеть с 18 августа 2019 по 12 января 2021 года.