В МИД Ирана назвали причину отмены встречи эмира Кувейта с Зарифом

ТЕГЕРАН, 18 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пожелал здоровья 90-летнему эмиру Кувейта, который не смог в воскресенье его принять по причине болезни, сообщило министерство иностранных дел Ирана.

Глава МИД Ирана в воскресенье встретился с наследным принцем Кувейта Навафом аль-Джабером ас-Сабахом, который и сообщил министру, что эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был заинтересован во встрече с Зарифом, однако "по причине заболевания встреча не состоялась", сообщило иранское министерство.