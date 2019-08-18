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РИА Новости

В МИД Ирана назвали причину отмены встречи эмира Кувейта с Зарифом

15:00 18.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТЕГЕРАН, 18 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пожелал здоровья 90-летнему эмиру Кувейта, который не смог в воскресенье его принять по причине болезни, сообщило министерство иностранных дел Ирана.
Глава МИД Ирана в воскресенье встретился с наследным принцем Кувейта Навафом аль-Джабером ас-Сабахом, который и сообщил министру, что эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был заинтересован во встрече с Зарифом, однако "по причине заболевания встреча не состоялась", сообщило иранское министерство.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Вчера, 13:14РИА Новости
Глава МИД Ирана провел в Кувейте переговоры по ситуации в Персидском заливе
В свою очередь, министр иностранных дел Ирана передал на встрече с наследным принцем пожелания здоровья и скорейшего выздоровления эмиру Кувейта.
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Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-СабахМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаКувейтИран
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