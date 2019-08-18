В МЧС уточнили площадь пожара на мазутном озере в Самаре

САМАРА, 18 авг – РИА Новости. Площадь пожара на мазутном озере в Самаре, по уточненным данным, составляет 400 квадратных метров, сообщил в воскресенье журналистам представитель ГУМЧС по региону.

Ранее ведомство сообщило о возгорании мазутного озера в Самаре в районе СНТ "Авиатор" на площади 800 квадратных метров. По информации ГУМЧС, никто не пострадал, угрозы распространения огня на населенные пункты и строения нет.