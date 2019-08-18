В Верхоянском районе Якутии дожди потушили часть лесных пожаров

ЯКУТСК, 18 авг – РИА Новости. Дожди потушили часть лесных пожаров в Верхоянском районе в Республике Саха, где из-за дыма установилась нелетная погода, задержаны 12 авиарейсов из города Якутска, сообщает оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в республике.

"Сегодня дым слабый, но туман есть. Полный штиль. Ждем ветра, чтобы установилась летная погода", – приводятся его слова.

В оперативной группе доложили, что при установлении хорошей погоды в улус на тушение одного лесного пожара в Табалахском наслеге вылетит вертолет Ми-8. Также в район направят 19 сотрудников Якутлесресурса.