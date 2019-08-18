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РИА Новости

Иран готов направить корабли для сопровождения освобожденного судна Grace 1

14:32 18.08.2019
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© REUTERS / Jon NazcaНефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
© REUTERS / Jon Nazca
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Иран готов при необходимости направить военные корабли для сопровождения иранского танкера Grace 1, который в четверг был освобожден властями Гибралтара, заявил агентству Mehr командующий ВМС ИРИ адмирал Хосейн Ханзади.
"Мы не планируем отправлять корабли в Гибралтар для сопровождения Grace 1, однако, как только от правительства Ирана поступит такой запрос, ВМС будут готовы отправить свой флот", - заявил Ханзади.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов.
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе. 15 августа 2019
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ЕвросоюзВеликобританияГибралтарИранСШАВ мире
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