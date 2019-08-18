Иран готов направить корабли для сопровождения освобожденного судна Grace 1

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Иран готов при необходимости направить военные корабли для сопровождения иранского танкера Grace 1, который в четверг был освобожден властями Гибралтара, заявил агентству Иран готов при необходимости направить военные корабли для сопровождения иранского танкера Grace 1, который в четверг был освобожден властями Гибралтара, заявил агентству Mehr командующий ВМС ИРИ адмирал Хосейн Ханзади.

"Мы не планируем отправлять корабли в Гибралтар для сопровождения Grace 1, однако, как только от правительства Ирана поступит такой запрос, ВМС будут готовы отправить свой флот", - заявил Ханзади.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.