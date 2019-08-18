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РИА Новости

СМИ сообщили подробности убийства семьи под Ульяновском

14:24 18.08.2019 (обновлено: 14:28 18.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. РЕН ТВ выяснил подробности убийства семьи в Ульяновской области.
Тела пяти человек, среди которых двое четырехлетних детей, нашли в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района в воскресенье. Позднее возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших – 16-летнего подростка. В СК сообщили, что согласно одной из версий именно он убил своих родных, после чего покончил с собой.
По данным телеканала, подросток рассказывал о своих планах накануне происшествия. Отмечается, что он оставил другу голосовое сообщение с жалобами на родных. По словам школьника, брат с сестрой его не любили, а мать "гнобила".
РЕН ТВ сообщает, что подросток признался, что любит бабушку и дедушку и не хочет их убивать, однако должен это сделать, чтобы не "расстраивать" их смертью остальных членов семьи.
В прокуратуре отметили, что подросток воспитывался в благополучной семье, неоднократно участвовал в школьных олимпиадах.
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
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Убийство семьи под УльяновскомПроисшествия
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