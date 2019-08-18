СМИ сообщили подробности убийства семьи под Ульяновском

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. РЕН ТВ выяснил РЕН ТВ выяснил подробности убийства семьи в Ульяновской области.

Тела пяти человек, среди которых двое четырехлетних детей, нашли в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района в воскресенье. Позднее возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших – 16-летнего подростка. В СК сообщили, что согласно одной из версий именно он убил своих родных, после чего покончил с собой.

По данным телеканала, подросток рассказывал о своих планах накануне происшествия. Отмечается, что он оставил другу голосовое сообщение с жалобами на родных. По словам школьника, брат с сестрой его не любили, а мать "гнобила".

РЕН ТВ сообщает, что подросток признался, что любит бабушку и дедушку и не хочет их убивать, однако должен это сделать, чтобы не "расстраивать" их смертью остальных членов семьи.