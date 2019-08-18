Водителя попавшего в ДТП в Москве автобуса штрафовали 30 раз

"По предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 года рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков дорожного движения", - говорится в сообщении.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы рассказали РИА Новости, что 19 человек, пострадавших в ДТП на шоссе Энтузиастов , доставили в московские больницы, из них двое детей, угрозы жизни нет. Позже в пресс-службе столичного управления госавтоинспекции сообщили РИА Новости, что водитель туристического автобуса, предварительно, не справился с управлением. Также источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что в автобусе находились китайские туристы.