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РИА Новости

Водителя попавшего в ДТП в Москве автобуса штрафовали 30 раз

14:23 18.08.2019 (обновлено: 15:53 18.08.2019)
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© АГН "Москва"На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
© АГН "Москва"
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Туристический автобус, который утром попал в ДТП на шоссе Энтузиастов, имел 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщается в twitter-аккаунте "Московский транспорт".
"По предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 года рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков дорожного движения", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
Вчера, 13:23РИА Новости
Водитель попавшего в ДТП автобуса рассказал подробности аварии
Ранее в департаменте здравоохранения Москвы рассказали РИА Новости, что 19 человек, пострадавших в ДТП на шоссе Энтузиастов , доставили в московские больницы, из них двое детей, угрозы жизни нет. Позже в пресс-службе столичного управления госавтоинспекции сообщили РИА Новости, что водитель туристического автобуса, предварительно, не справился с управлением. Также источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что в автобусе находились китайские туристы.
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