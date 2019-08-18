Испания предоставит порт для судна с мигрантами, которое не приняла Италия

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Испания предоставит порт города Альхесирас судну неправительственной организации Proactiva Open Arms со спасенными мигрантами на борту, находящемуся сейчас у берегов итальянского острова Лампедуза, которое отказывается принять Италия, сообщило правительство.

На борту Open Arms находятся 107 мигрантов и 19 членов экипажа. Судно находится в этом районе уже 16 дней. Последние три дня Open Arms находится менее чем в километре от итальянского острова Лампедуза. Глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини отказывается дать разрешение на его заход в порт.

"Исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес приказал предоставить порт Альхесираса для приема судна Open Arms, на котором путешествуют более ста мигрантов и который находится рядом с итальянским островом Лампедуза", - говорится в сообщении кабинета министров. В Мадриде пояснили, что решение принято "из-за чрезвычайной ситуации, которая происходит на борту, после двух недель навигации".

"Непостижимый ответ итальянских властей, конкретно - министра внутренних дел Маттео Сальвини - закрыть порты, и сложности, созданные другими странами центрального Средиземноморья, привели к тому, что Испания вновь возглавит ответ на гуманитарный кризис", - говорится в документе.

В кабмине вновь отметили, что испанские порты не являются "ни самыми близкими, ни самыми безопасными" для судна, однако "сейчас Испания - единственная страна, которая готова принять" его.

После прибытия судна в порт находящиеся на его борту мигранты будут распределены между рядом европейских стран.

О готовности принять участие в распределении мигрантов ранее сообщили Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург. Однако вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини повторил свою позицию о закрытии итальянских портов для "перевозчиков и их иностранных подельников". В минувшую среду суд столичной области Лацио снял с Open Arms запрет на вход в итальянские территориальные воды. Сальвини заявил, что оспорит это решение в вышестоящем Государственном совете.

Мадрид рассмотрит вопрос об обращении в институты ЕС и институты по правам человека и международному морскому праву по поводу "отношения итальянского правительства в связи с высадкой мигрантов с борта Open Arms", говорится в заявлении МИД Испании.