В Самаре загорелось мазутное озеро

САМАРА, 18 авг — РИА Новости. В Самаре горит мазутное озеро, сообщает областной главк МЧС.
По данным ведомства, пожарные получили сообщение о возгорании в районе садового товарищества "Авиатор" в 13:28 (12:28 мск).
По первоначальным оценкам, площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже в МЧС уточнили, что горели 400 "квадратов".
"Пострадавших нет. Угрозы распространения огня на населенные пункты и строения нет", — говорится в сообщении.
В 15:35 (14:35 мск) пожар ликвидировали. В тушении принимали участие четыре отделения — 12 человек и четыре единицы техники.
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