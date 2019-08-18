В Самаре загорелось мазутное озеро

САМАРА, 18 авг — РИА Новости. В Самаре горит мазутное озеро, сообщает областной главк МЧС.

По данным ведомства, пожарные получили сообщение о возгорании в районе садового товарищества "Авиатор" в 13:28 (12:28 мск).

По первоначальным оценкам, площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже в МЧС уточнили, что горели 400 "квадратов".

"Пострадавших нет. Угрозы распространения огня на населенные пункты и строения нет", — говорится в сообщении.