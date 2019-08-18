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РИА Новости

Брижит Макрон вывихнула плечо

14:17 18.08.2019 (обновлено: 14:28 18.08.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Первая леди Франции Брижит Макрон появилась в субботу вечером на публике с бандажом на руке, так как накануне поскользнулась на лодке и вывихнула плечо, сообщает газета Journal du Dimanche.
По данным газеты, несмотря на вывих, первая леди вместе с супругом Эммануэлем Макроном в субботу приняли участие во встрече, организованной мэром коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар на юго-востоке Франции по случаю годовщины освобождения коммуны. После встречи президентская чета отправилась на прогулку с местными жителями, где они "делали селфи и обменивались рукопожатиями", пишет издание.
Супруга избранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на церемонии инаугурации в Париже
12 октября 2018, 17:27Радио
Милая бранится. Брижит Макрон всыпала мужу за маленький рейтингОкажись они сегодня друг против друга на президентских выборах, Эммануэля ждало бы сокрушительное поражение. Потому что Брижит ничего плохого стране не сделала. Кроме того, что она сделала стране Макрона.
Макрон вторую неделю находится в отпуске, который он проводит в форт Брегансон - резиденции президентов на Лазурном берегу. В понедельник Макрон проведет в своей летней резиденции встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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Брижит МакронФранцияВ мире
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