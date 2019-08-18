Брижит Макрон вывихнула плечо

Милая бранится. Брижит Макрон всыпала мужу за маленький рейтинг Окажись они сегодня друг против друга на президентских выборах, Эммануэля ждало бы сокрушительное поражение. Потому что Брижит ничего плохого стране не сделала. Кроме того, что она сделала стране Макрона.