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РИА Новости

Убивший семью подросток оставил предсмертную записку

14:02 18.08.2019 (обновлено: 17:20 18.08.2019)
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© Следственное управление СК РФ по Ульяновской областиДом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
© Следственное управление СК РФ по Ульяновской области
САМАРА, 18 авг — РИА Новости. В Ульяновской области подросток, убивший семью и покончивший с собой, оставил предсмертную записку, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
Как рассказал собеседник агентства, молодой человек написал, что решил уйти из жизни и забрать с собой близких, чтобы они не переживали.
По словам источника, семья была благополучной, подросток неоднократно принимал участие в олимпиадах, учился на отлично.

Массовое убийство под Ульяновском

Утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти.
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Вчера, 16:25РИА Новости
Одноклассница рассказала об убившем семью в Ульяновской области подростке
Позже возле вышки сотовой связи, расположенной неподалеку, правоохранители нашли тело родственника погибших — 16-летнего подростка.
По одной из версий, молодой человек топором убил членов своей семьи, а после покончил с собой. Вероятно, он страдал шизофренией, заявил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, накануне трагедии юноша оставил другу голосовое сообщение с жалобами на родственников.
На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Вчера, 13:33РИА Новости
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Убийство семьи под УльяновскомСледственный комитет РФУльяновская областьПроисшествия
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