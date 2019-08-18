Убивший семью подросток оставил предсмертную записку

САМАРА, 18 авг — РИА Новости. В Ульяновской области подросток, убивший семью и покончивший с собой, оставил предсмертную записку, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.

Как рассказал собеседник агентства, молодой человек написал, что решил уйти из жизни и забрать с собой близких, чтобы они не переживали.

По словам источника, семья была благополучной, подросток неоднократно принимал участие в олимпиадах, учился на отлично.

Массовое убийство под Ульяновском

Утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти.

Позже возле вышки сотовой связи, расположенной неподалеку, правоохранители нашли тело родственника погибших — 16-летнего подростка.

По одной из версий, молодой человек топором убил членов своей семьи, а после покончил с собой. Вероятно, он страдал шизофренией, заявил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, накануне трагедии юноша оставил другу голосовое сообщение с жалобами на родственников.