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РИА Новости

Онищенко поддержал идею о тестировании работников на употребление алкоголя

13:55 18.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Предложение министерства здравоохранения РФ тестировать работников на употребление алкоголя правильное, полностью соответствует идеи реализации национальных проектов в России, считает бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее министерство здравоохранения РФ в своей программе "Укрепление здоровья работающих" предложило работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве.
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Онищенко отметил, что об увеличении продолжительности жизни и снижении употребления алкоголя говорил президент России, что позднее нашло отражение в его указе 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
"То, что делает Минздрав сегодня, этого требуют нацпроекты. Алкогольная зависимость в нашей стране сегодня очень высокая, мы к 2021 году собираемся снизить ее до 9,1 литра на человека, и к 2024 году довести этот показатель до 8 литров. 8 литров - это та критическая черта, а мы находимся за этой чертой по данным Всемирной организации здравоохранения. Предложение Минздрава - разумное, оно опирается на международную практику", - заявил Онищенко РИА Новости.
Он подчеркнул, что само по себе это предложение не новое, есть сферы труда, работников которой давно проверяют на содержание алкоголя в крови.
"Все, что в этом плане делает Минздрав, я категорически одобряю. Единственное, с чем я не могу согласиться в этой ситуации: есть ещё одно ведомство, у которого есть большие административные полномочия в этой сфере. Всегда в этих направлениях первично, когда ещё нет болезни, но есть проблема, обычно выступал Роспотребнадзор, но сегодня с такой инициативой выступает Минздрав. Вот это мне не понятно", - отметил Онищенко.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФГосдума РФГеннадий ОнищенкоРоссияОбщество
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