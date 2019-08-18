Онищенко поддержал идею о тестировании работников на употребление алкоголя

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Предложение министерства здравоохранения РФ тестировать работников на употребление алкоголя правильное, полностью соответствует идеи реализации национальных проектов в России, считает бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее министерство здравоохранения РФ в своей программе "Укрепление здоровья работающих" предложило работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве.

Онищенко отметил, что об увеличении продолжительности жизни и снижении употребления алкоголя говорил президент России, что позднее нашло отражение в его указе 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"То, что делает Минздрав сегодня, этого требуют нацпроекты. Алкогольная зависимость в нашей стране сегодня очень высокая, мы к 2021 году собираемся снизить ее до 9,1 литра на человека, и к 2024 году довести этот показатель до 8 литров. 8 литров - это та критическая черта, а мы находимся за этой чертой по данным Всемирной организации здравоохранения. Предложение Минздрава - разумное, оно опирается на международную практику", - заявил Онищенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что само по себе это предложение не новое, есть сферы труда, работников которой давно проверяют на содержание алкоголя в крови.