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РИА Новости

Профсоюзы прокомментировали идею тестирования работников на алкоголь

13:51 18.08.2019 (обновлено: 15:33 18.08.2019)
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© Depositphotos / TzidoДве кружки пива
Две кружки пива
© Depositphotos / Tzido
Две кружки пива. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Тестирование сотрудников предприятий на употребление алкоголя было бы оптимально вводить через коллективный договор, заявил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Так он прокомментировал предложение Минздрава проверять работников при помощи алктестера, чтобы снизить число несчастных случаев на производстве.

"Конечно, оптимальный вариант — любые подобные вещи вводить через коллективный договор на предприятии. Почему? Потому что он принимается трудовым коллективом, за него голосуют люди. И в этом смысле это будет реализовано не как некая административная норма, навязанная сверху, а как сознательное согласие работников на подобный вид контроля", — сказал Шершуков.

Он отметил, что нынешние нормы трудового права позволяют проводить медосвидетельствование на предмет опьянения, а если человек пьян — составлять акт и применять дисциплинарное взыскание.
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Вчера, 03:10РИА Новости
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
При этом, по мнению замглавы ФНПР, есть риск возникновения разногласий насчет того, какой уровень алкоголя в крови считать достаточным для вынесения санкций.
"Может быть, грубо говоря, человек в выходные выпил, <...> алкоголь не выветрился до конца, он пришел на работу — зафиксировал аппарат какое-то количество промилле. В данном случае мы можем столкнуться с этим", — добавил Шершуков.
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Федерация независимых профсоюзов РоссииМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Все дополнитеьные требования помимо требований ТК РФ ,в отношении работника недопустимы и являются вмешательством в частную жизнь. Работы ,на которых предъявляются особые требования или условия труда ,подлежат аттестации и дополнительным выплатам и льготам работнику и ещё ряд особенностей.
18 августа, 14:28
АПАлексей Просто
3010005
В законодательстве и так достаточно требований и норм проведения на алкогольное освидетельствование. Тут пахнет не борьбой за трезвость, а увеличением продаж дорогостоящего оборудования и при блуд к ним!!! Минздрав пусть вопросы оказания помощи решает и врачей готовит лучше! В районной поликлинике кроме общего анализа мочи ни чего сделать не могут!!! г. Тула, ул. Мира (Первомайская, 13) без письма в Минздрав ни чего не решают!!!
18 августа, 14:01
Artur Tsarev
2710024
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