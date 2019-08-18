Стрелку из Филадельфии предъявили обвинения

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Жителю Филадельфии, ранившему шестерых полицейских, предъявили обвинение по ряду статей, включая покушение на убийство, сообщает телеканал Жителю Филадельфии, ранившему шестерых полицейских, предъявили обвинение по ряду статей, включая покушение на убийство, сообщает телеканал CBS

На севере Филадельфии в четверг произошел инцидент со стрельбой, пострадали шесть полицейских. Подозреваемый забаррикадировался в доме и был задержан после того, как полиция пустила слезоточивый газ внутрь здания. Как сообщал ряд СМИ, задержанного зовут Морис Хилл, он в прошлом был судим. Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Подозреваемый был задержан.

По данным телеканала, следователи также предъявили 36-летнему Хиллу обвинение по статьям, связанным с нападением при отягчающих обстоятельствах, обычным нападением, незаконным оборотом наркотиков и оружия и по ряду других обвинений.

Прокурор Филадельфии Ларри Краснер заявил, что количества предъявленных обвинений будет достаточно, чтобы оставить Хилла в тюрьме пожизненно.