Военное присутствие США не идет Афганистану на пользу, считает Роухани

ТЕГЕРАН, 18 авг - РИА Новости. Военное присутствие США в Афганистане не идет на пользу безопасности этой страны, заявил президент Ирана Хасан Роухани, принимавший у себя нового афганского посла в Тегеране Абдулгафура Ливаля.

"Мы убеждены, что американское военное присутствие в Афганистане также не принесло и не приносит пользу безопасности этой страны и народу Афганистана", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.