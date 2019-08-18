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РИА Новости

Военное присутствие США не идет Афганистану на пользу, считает Роухани

13:34 18.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкХасан Роухани
Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Хасан Роухани . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 авг - РИА Новости. Военное присутствие США в Афганистане не идет на пользу безопасности этой страны, заявил президент Ирана Хасан Роухани, принимавший у себя нового афганского посла в Тегеране Абдулгафура Ливаля.
"Мы убеждены, что американское военное присутствие в Афганистане также не принесло и не приносит пользу безопасности этой страны и народу Афганистана", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
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После получения верительных грамот от посла президент Ирана заявил о готовности Тегерана к укреплению мира и безопасности в Афганистане, а также выступил с осуждением террористических актов в этой стране.
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Хасан РоуханиАфганистанВ мире
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