Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 отключился из-за сигнала о неполадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.
"Если где-то проскакивает сигнал неполадки, то срабатывает защита. Сработала автоматика. Произошло снижение мощности энергоблока по штатному алгоритму. Энергоблок находится в полуразгруженном состоянии, пока отключен", — сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет.
Сейчас выясняются и устраняются причины отключения электрогенератора, после этого энергоблок возобновит работу.
Предыдущее внеплановое отключение блока № 4 БАЭС произошло 12 июля из-за изменения характеристик конденсатора, встроенного в выключатель турбогенератора.
Отклонений от пределов и условий безопасной̆ эксплуатации также не было зафиксировано.
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС начал работу в конце 2015 года.
Он необходим для отработки ряда технологий для развития атомной энергетики на основе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла. В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.