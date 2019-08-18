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РИА Новости
Ядерные технологии

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем

13:31 18.08.2019 (обновлено: 13:56 18.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЦентральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 отключился из-за сигнала о неполадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.

"Если где-то проскакивает сигнал неполадки, то срабатывает защита. Сработала автоматика. Произошло снижение мощности энергоблока по штатному алгоритму. Энергоблок находится в полуразгруженном состоянии, пока отключен", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет.
Сейчас выясняются и устраняются причины отключения электрогенератора, после этого энергоблок возобновит работу.
Предыдущее внеплановое отключение блока № 4 БАЭС произошло 12 июля из-за изменения характеристик конденсатора, встроенного в выключатель турбогенератора.
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Отклонений от пределов и условий безопасной̆ эксплуатации также не было зафиксировано.
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС начал работу в конце 2015 года.
Он необходим для отработки ряда технологий для развития атомной энергетики на основе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла. В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.
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Ядерные технологииБелоярская АЭССвердловская областьВ мире
Популярные комментарии
И что? Это ЧП, сенсация, бестселлер, или что? Обыкновенная, рядовая ситуация.
18 августа, 13:43
Молодцов Сеня
41021120
Не понимаю всёпропальщиков... то что происходит отключение - это хорошо. Значит система защиты настроена на малейшее изменение заданных параметров. Пускай защищает.
18 августа, 15:12
Svetlana Kasyanova
30310010
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