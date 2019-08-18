Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 отключился из-за сигнала о неполадках, сообщили РИА Новости в пресс-службе станции.

"Если где-то проскакивает сигнал неполадки, то срабатывает защита. Сработала автоматика. Произошло снижение мощности энергоблока по штатному алгоритму. Энергоблок находится в полуразгруженном состоянии, пока отключен", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Сейчас выясняются и устраняются причины отключения электрогенератора, после этого энергоблок возобновит работу.

Предыдущее внеплановое отключение блока № 4 БАЭС произошло 12 июля из-за изменения характеристик конденсатора, встроенного в выключатель турбогенератора.

Отклонений от пределов и условий безопасной̆ эксплуатации также не было зафиксировано.

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС начал работу в конце 2015 года.