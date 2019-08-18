ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за прогремевший в субботу взрыв на свадьбе в Кабуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление исламистов.
Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.
Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к атаке.
* Запрещенная в России террористическая группировка.