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РИА Новости

В Кишиневе покончил с собой соратник разыскиваемого олигарха Плахотнюка

13:22 18.08.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПолиция на улице Кишинева
Полиция на улице Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Полиция на улице Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, известный как соратник разыскиваемого российскими правоохранительными органами бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, покончил с собой в пригороде Кишинева, сообщает пресс-служба инспектората полиции столичного района Буюканы.
В полиции отметили, что о смерти бизнесмена сообщил его водитель. Лункашу отправился вместе с ним за город, чтобы "подышать", затем попросил остановиться и сказал, что хочет остаться в одиночестве. Правоохранительные органы отмечают, что бизнесмен не оставил никакой предсмертной записки.
Как сообщило агентство Sputnik Moldova, Лункашу был близким другом разыскиваемого российскими правоохранительными органами Плахотнюка.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле. Плахотнюк находится за пределами Молдавии.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
17 июля, 15:16РИА Новости
Экс-премьер Молдавии рассказал о роли Плахотнюка в смене власти в 2009 году
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Владимир ПлахотнюкКишиневВ мире
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