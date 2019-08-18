В Кишиневе покончил с собой соратник разыскиваемого олигарха Плахотнюка

В полиции отметили, что о смерти бизнесмена сообщил его водитель. Лункашу отправился вместе с ним за город, чтобы "подышать", затем попросил остановиться и сказал, что хочет остаться в одиночестве. Правоохранительные органы отмечают, что бизнесмен не оставил никакой предсмертной записки.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле. Плахотнюк находится за пределами Молдавии.