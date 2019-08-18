Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T13:18Z
https://ria.ru/20190818/1557611146.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155602/49/1556024944_0:0:3168:1782_1036x0_80_0_0_ff11e93e91f5d7dca5ec2646f63c5aa2.jpg
РИА Новости

Макрону нужна встреча с Путиным, чтобы укрепить позиции, считает эксперт

13:18 18.08.2019
1233
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходима встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы укрепить свои позиции как внутри страны, так и на международной арене, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Екатерина Нарочницкая.
Путин посетит Францию 19 августа с однодневным визитом, в ходе которого обсудит с Макроном двустороннее сотрудничество и Украину.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
16 августа, 16:47РИА Новости
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Макрона
"Макрону нужна эта встреча, ему нужно, чтобы она не прошла провально, но вместе с тем, для него может быть и опасно, чтобы эта встреча оказалась слишком успешной, так как изначально его поддерживали силы, которые не ориентированы на отношения сотрудничества с Россией, на их нормализацию, а наоборот", - сказала Нарочницкая в беседе с агентством.
Она напомнила, что французский лидер пережил непростой год, столкнувшись с кризисом, вызванным протестным движением "желтых жилетов".
"Макрон едва справился с внутренними вызовами, прошел многоаспектный кризис своего правления, поэтому ему важно укрепить свои позиции. Сейчас его задача – расширить электорат и ослабить оппозицию", - добавила эксперт.
Кроме того, отметила Нарочницкая, французский президент понимает, что при обсуждении международных проблем нельзя не учитывать позицию России.
"В отношениях между Европой и США, и в отношениях внутри ЕС по целому ряду причин наступил этап подвижности в расстановке сил. Сейчас будет корректироваться и баланс, и расстановка сил, и отношения ролей, поэтому Франция в этот момент не может быть пассивной. Такие этапы не прощают бездействия… Так что и с внутриполитической, и внешнеполитической точек зрения Макрон заинтересован в том, чтобы выступить в роли посредника между Россией и Западом, и подчеркнуть роль Франции в мировой дипломатии", - резюмировала политолог.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
16 августа, 15:58РИА Новости
Макрон хочет "выжать максимум" из встречи с Путиным, считают эксперты
1541000
Обсудить 1
Эммануэль МакронЕвросоюзВладимир ПутинФранцияЕвропаРоссияВ мире
Рекомендуем
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
РИА
Новости
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Политолог оценил слова Порошенко о "страхах" России
Хасан Роухани
Военное присутствие США не идет Афганистану на пользу, считает Роухани
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
Глава "Слуги народа" пожаловался на зарплату депутатов Рады
Лента
новостей
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
Брижит Макрон вывихнула плечо
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Города мира. Рим
Россияне рассказали, в каких странах самые интересные экскурсии
Сотрудники полиции
СК возбудил уголовное дело после убийства семьи в Ульяновской области
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой
Украинский военный
Глава партии Зеленского не верит в быстрое завершение конфликта в Донбассе
Вид на Белый дом в Вашингтоне
Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
National Interest оценил развитие российского флота
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил о готовности содействовать изменению конституции Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой
00:45Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
00:43Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08Сирийская армия вошла в город Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
22:09Стало известно о реакции отца на убийство подростком семьи под Ульяновском
Лента новостейМолния