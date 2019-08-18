Макрону нужна встреча с Путиным, чтобы укрепить позиции, считает эксперт

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону необходима встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы укрепить свои позиции как внутри страны, так и на международной арене, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Екатерина Нарочницкая.

Путин посетит Францию 19 августа с однодневным визитом, в ходе которого обсудит с Макроном двустороннее сотрудничество и Украину.

"Макрону нужна эта встреча, ему нужно, чтобы она не прошла провально, но вместе с тем, для него может быть и опасно, чтобы эта встреча оказалась слишком успешной, так как изначально его поддерживали силы, которые не ориентированы на отношения сотрудничества с Россией, на их нормализацию, а наоборот", - сказала Нарочницкая в беседе с агентством.

Она напомнила, что французский лидер пережил непростой год, столкнувшись с кризисом, вызванным протестным движением "желтых жилетов".

"Макрон едва справился с внутренними вызовами, прошел многоаспектный кризис своего правления, поэтому ему важно укрепить свои позиции. Сейчас его задача – расширить электорат и ослабить оппозицию", - добавила эксперт.

Кроме того, отметила Нарочницкая, французский президент понимает, что при обсуждении международных проблем нельзя не учитывать позицию России.