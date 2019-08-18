В Бахрушинском музее опровергли информацию об увольнении 40 сотрудников

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Директор московского Театрального музея им Бахрушина Дмитрий Родионов опроверг информацию об увольнении 40 человек из музея.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 40 сотрудников уволились из Бахрушинского музея из-за несогласия с действиями нового первого заместителя директора. Сообщения были основаны на данных, которые в своем блоге опубликовала столичный театральный обозреватель.
"Информации об увольнении 40 человек из музея не соответствует действительности", - сказал Родионов РИА Новости.
Директор добавил, что в понедельник подробно озвучит официальную информацию о ситуации в музее.
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