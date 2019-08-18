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РИА Новости

Глава МИД Ирана провел в Кувейте переговоры по ситуации в Персидском заливе

13:14 18.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в Кувейте переговоры по ситуации в Персидском заливе, сообщило в воскресенье внешнеполитическое ведомство Ирана.
По данным ведомства, Зариф в воскресенье встретился с наследным принцем Кувейта Навафом аль-Джабером ас-Сабахом, который заявил о том, что Кувейт интересы региона ставит превыше всего. В свою очередь, глава МИД Ирана указал на необходимость сотрудничества стран региона.
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После этого прошли переговоры иранского министра с коллегой Сабахом аль-Халедом ас-Сабахом.
"В ходе этой встречи обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, а также региональные вопросы, в том числе Сирия, Йемен, текущая обстановка в регионе Персидского залива", - сообщило министерство, комментируя встречу глав МИД двух стран.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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Персидский заливМохаммад Джавад ЗарифКувейтИран
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