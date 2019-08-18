Строительство аэропорта "Гагарин" профинансировали из средств ФНБ

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВЭБ профинансировал строительство нового аэропорта в Саратове из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 5,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении ВЭБа.
"ВЭБ профинансировал на 5,4 миллиарда рублей из средств ФНБ строительство нового аэропорта в Саратове. Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине", - сказано в сообщении.
"Реализация проекта осуществлялась с привлечением в качестве источника фондирования средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозите в ВЭБ", - уточняет пресс-служба.
Проект строительства нового аэровокзального комплекса реализован с нуля. Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе на модернизацию крупных международных узловых аэропортов, строительство и реконструкцию терминалов, является одним из стратегических приоритетов ВЭБа.
На последней встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главой ВЭБа Игорем Шуваловым обсуждались подходы к формированию современных транспортных систем в городах с использованием средств ФНБ. Шувалов на встрече с Медведевым говорил, что ВЭБ запросит средства ФНБ на обновление городского общественного транспорта.