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РИА Новости

Строительство аэропорта "Гагарин" профинансировали из средств ФНБ

13:13 18.08.2019 (обновлено: 16:05 18.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ВЭБ профинансировал строительство нового аэропорта в Саратове из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 5,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении ВЭБа.
"ВЭБ профинансировал на 5,4 миллиарда рублей из средств ФНБ строительство нового аэропорта в Саратове. Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине", - сказано в сообщении.
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"Реализация проекта осуществлялась с привлечением в качестве источника фондирования средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозите в ВЭБ", - уточняет пресс-служба.
Проект строительства нового аэровокзального комплекса реализован с нуля. Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе на модернизацию крупных международных узловых аэропортов, строительство и реконструкцию терминалов, является одним из стратегических приоритетов ВЭБа.
На последней встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главой ВЭБа Игорем Шуваловым обсуждались подходы к формированию современных транспортных систем в городах с использованием средств ФНБ. Шувалов на встрече с Медведевым говорил, что ВЭБ запросит средства ФНБ на обновление городского общественного транспорта.
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