Водитель попавшего в ДТП автобуса рассказал подробности аварии

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Водитель туристического автобуса, врезавшегося в столб на шоссе Энтузиастов в Москве, объяснил причину своего маневра.

По его словам, он пытался перестроиться в другой ряд.

"Понимаете, дорога мокрая. Я просто по тормозам, а он (автобус. — Прим. ред.) улетел вправо", — рассказал мужчина телеканалу РЕН ТВ.

В автобусе находились туристы из Китая. Пострадали 29 человек, из них 19 доставили в больницы.