Названа возможная причина ДТП с автобусом в Москве

На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Водитель туристического автобуса, врезавшегося в столб на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, не справился с управлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Перово по адресу шоссе Энтузиастов 60к1 туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения. Пострадали 29 человек, из них 19, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы.

"По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением", - рассказали в пресс-службе.