В Балаково Саратовской области планируют построить новый аэропорт

САБУРОВКА (Саратовская область), 18 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Новую воздушную гавань вслед за саратовским аэропортовым комплексом "Гагарин", открытие которого намечено на 20 августа, планируется построить в городе Балаково, заявил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В планах есть и строительство аэропорта в Балаково… В планах развитие доступности авиации для граждан", - сказал Володин на совещании в здании аэропорта "Гагарин", куда он прилетел на первом тестовом рейсе из Москвы.

Он отметил, что жителям такого крупного города, как Балаково, добираться до аэропорта "Гагарин" хлопотно.

Володин надеется, что в реализации нового проекта, так же как и в "Гагарине", примут участие структуры Виктора Вексельберга на условиях государственно-частного партнерства. Спикер Госдумы рассчитывает, что аэропорт в Балаково может быть построен быстрее, чем "Гагарин".