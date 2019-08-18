В пригороде Парижа сгорел рынок

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пожар произошел в ночь на воскресенье на рынке в городе Леваллуа-Перре в пригороде Парижа, власти рекомендовали эвакуировать жителей ближайших районов, сообщила первый заместитель мэра Изабель Балкани.
"Очень сильный пожар на рынке "Анри-Барбюс" рядом с Дворцом спорта "Габриэль-Пери" и зданием, в котором расположено социальное жилье", - написала Балкани в Twitter.
🛎🛎🛎— Isabelle Balkany ♦️ (@ibalkany) August 18, 2019
ALERTE !!!!
Très important incendie Marché Henri-Barbusse, sous le Palais des Sports Gabriel-Péri et l’immeuble d’une centaine de logements sociaux.
Maîtrisé par plus de 160 pompiers, aucun blessé, habitants accueillis au Pavillon des Fêtes... À suivre... #Levallois pic.twitter.com/yaSoiq9kvK
Она отметила, что 160 пожарных участвовали в тушении, спасатели эвакуировали жителей ближайших районов. При пожаре никто не пострадал.
По сообщению радиостанции France Info, рынок, площадь которого составляет 4,5 тысячи квадратных метров, сгорел полностью. Отмечается, что сейчас власти намерены установить, не носил ли пожар криминальный характер.