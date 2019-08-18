В пригороде Парижа сгорел рынок

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пожар произошел в ночь на воскресенье на рынке в городе Леваллуа-Перре в пригороде Парижа, власти рекомендовали эвакуировать жителей ближайших районов, сообщила первый заместитель мэра Изабель Балкани.