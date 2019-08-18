Движение транспорта на шоссе Энтузиастов в Москве затруднено из-за ДТП

На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение транспорта по направлению в центр в районе ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве затруднено, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения.

"Движение в сторону центра затруднено", - сообщили в ЦОДД.

Как следует из информации аналитического сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено в сторону центра от пересечения шоссе с Новогиреевской улицей до пересечения с Главной аллеей.