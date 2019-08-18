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РИА Новости

Движение транспорта на шоссе Энтузиастов в Москве затруднено из-за ДТП

12:40 18.08.2019
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© АГН "Москва"На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
© АГН "Москва"
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение транспорта по направлению в центр в районе ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве затруднено, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения.
"Движение в сторону центра затруднено", - сообщили в ЦОДД.
Как следует из информации аналитического сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено в сторону центра от пересечения шоссе с Новогиреевской улицей до пересечения с Главной аллеей.
Ранее сообщалось о столкновении туристического автобуса с мачтой городского освещения возле дома номер 60 на шоссе Энтузиастов. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в автобусе находились граждане Китая.
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
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