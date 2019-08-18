В ДТП на юго-западе Москвы погиб полицейский

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. На юго-западе Москвы попал в аварию автомобиль ГИБДД, один полицейский погиб, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

ДТП произошло около 11 утра в районе дома 29 по Севастопольскому проспекту. Столкнулись машина ГИБДД и легковой автомобиль. Двое сотрудников ГИБДД получили травмы, один из них впоследствии скончался.